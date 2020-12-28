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Суд у Китаї засудив блогерку до в'язниці, яка однією з перших розповідала про спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд Шанхая в понеділок засудив до чотирьох років тюремного ув’язнення 37-річну журналістку-блогера Чжан Чжань, яка вела репортажі з міста Ухань під час спалаху там епідемії коронавірусу. Про це повідомила газета South China Morning Post з посиланням на адвоката засудженої, пише УНН.

Суд у Китаї засудив блогерку до в'язниці, яка однією з перших розповідала про спалах COVID-19

Активістка перебувала під вартою з середини травня. Її звинуватили в тому, що вона займалася поширенням неправдивої інформації, яка “провокувала сварки і неприємності”.

Як зазначає газета, сама Чжан Чжань вела репортажі з міста Ухань, свою вину вона не визнає і навіть оголошувала голодування. За словами адвоката, її доставили на засідання суду в кріслі-каталці. Поки не ясно, чи буде вона подавати апеляцію.

Спалах захворювання, яке викликається коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї, поширився на більшість країн, визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемією.

Додамо, влада Пекіна оголосила про посилення заходів з протидії коронавірусної інфекції в зв’язку з виявленням нових місцевих випадків зараження і небезпекою виникнення нового спалаху захворювання.

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