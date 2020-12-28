Суд в Китае приговорил блогера к тюрьме, которая одной из первых рассказывала о вспышке COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Суд Шанхая в понедельник приговорил к четырем годам тюремного заключения 37-летнюю журналистку-блогера Чжан Чжань, которая вела репортажи из города Ухань во время вспышки там эпидемии коронавируса. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на адвоката осужденной, пишет УНН.
Активистка находилась под стражей с середины мая. Ее обвинили в том, что она занималась распространением ложной информации, “провоцировала ссоры и неприятности”.
Как отмечает газета, сама Чжан Чжань вела репортажи из города Ухань, свою вину она не признает и даже объявляла голодовку. По словам адвоката, ее доставили на заседание суда в кресле-каталке. Пока не ясно, будет ли она подавать апелляцию.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран, признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Добавим, власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции в связи с выявлением новых местных случаев заражения и опасностью возникновения новой вспышки заболевания.