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Пандемія: у Пекіні посилять заходи карантину через ризик спалаху COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Влада Пекіна оголосила про посилення заходів з протидії коронавірусній інфекції в зв’язку з виявленням нових місцевих випадків зараження і небезпекою виникнення нового спалаху захворювання. Про це повідомив у неділю офіційний представник адміністрації Пекіна Сюй Хецзянь, пише УНН.

Пандемія: у Пекіні посилять заходи карантину через ризик спалаху COVID-19

“Останнім часом в різних районах нашого міста були зафіксовані поодинокі випадки зараження, складається серйозна ситуація. Всі установи і організації повинні вдатися до екстрених заходів, діяти більш рішуче, зробити ще більш жорсткі кроки”, — сказав він на брифінгу.

За словами представника, пекінська влада має намір використовувати “більш швидкі та ефективні методи, щоб запобігти поширенню епідемії”.

Згідно з офіційною статистикою, з листопада в Пекіні було зафіксовано менше 40 інфікованих, аж до середини поточного тижня це були привезені випадки. Однак за останні декілька днів ситуація змінилася: 23, грудня вперше за останні чотири з половиною місяці в місті зареєстрований безсимптомний носій, який підхопив вірус від джерела, що знаходилося на території країни.

25-27 грудня уряд поінформував ще про дев’ять нових локальних випадках зараження в столиці. У підсумку на поточний момент в пекінських медустановах знаходяться 10 місцевих інфікованих (з них три — безсимптомні).

Додамо, що згідно з офіційною інформацією, в материковій частині КНР вилікувалися 94,28% інфікованих коронавірусом. Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 96 324 випадки захворювання, 4 777 людей загинули.

У місцевих медичних установах знаходяться 334 пацієнти (з урахуванням безсимптомних носіїв — 585), у чотирьох викликане коронавірусом захворювання протікає у важкій формі. У семи регіонах Китаю, включаючи Пекін і провінцію Хейлунцзян (північний схід), яка межує з Росією, налічується 109 осіб, що заразилися на території країни.

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