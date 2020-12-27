Пандемія: у Пекіні посилять заходи карантину через ризик спалаху COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Влада Пекіна оголосила про посилення заходів з протидії коронавірусній інфекції в зв’язку з виявленням нових місцевих випадків зараження і небезпекою виникнення нового спалаху захворювання. Про це повідомив у неділю офіційний представник адміністрації Пекіна Сюй Хецзянь, пише УНН.
“Останнім часом в різних районах нашого міста були зафіксовані поодинокі випадки зараження, складається серйозна ситуація. Всі установи і організації повинні вдатися до екстрених заходів, діяти більш рішуче, зробити ще більш жорсткі кроки”, — сказав він на брифінгу.
За словами представника, пекінська влада має намір використовувати “більш швидкі та ефективні методи, щоб запобігти поширенню епідемії”.
Згідно з офіційною статистикою, з листопада в Пекіні було зафіксовано менше 40 інфікованих, аж до середини поточного тижня це були привезені випадки. Однак за останні декілька днів ситуація змінилася: 23, грудня вперше за останні чотири з половиною місяці в місті зареєстрований безсимптомний носій, який підхопив вірус від джерела, що знаходилося на території країни.
25-27 грудня уряд поінформував ще про дев’ять нових локальних випадках зараження в столиці. У підсумку на поточний момент в пекінських медустановах знаходяться 10 місцевих інфікованих (з них три — безсимптомні).
Додамо, що згідно з офіційною інформацією, в материковій частині КНР вилікувалися 94,28% інфікованих коронавірусом. Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 96 324 випадки захворювання, 4 777 людей загинули.
У місцевих медичних установах знаходяться 334 пацієнти (з урахуванням безсимптомних носіїв — 585), у чотирьох викликане коронавірусом захворювання протікає у важкій формі. У семи регіонах Китаю, включаючи Пекін і провінцію Хейлунцзян (північний схід), яка межує з Росією, налічується 109 осіб, що заразилися на території країни.