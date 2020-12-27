Пандемия: в Пекине усилят меры карантина из-за риска вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции в связи с выявлением новых местных случаев заражения и опасностью возникновения новой вспышки заболевания. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь, пишет УНН.
“В последнее время в различных районах нашего города были зафиксированы единичные случаи заражения, складывается серьезная ситуация. Все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам, действовать более решительно, предпринять еще более жесткие шаги”, — сказал он на брифинге.
По словам представителя, пекинские власти намерены использовать “более быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии”.
Согласно официальной статистике, с ноября в Пекине было зафиксировано менее 40 инфицированных, вплоть до середины текущей недели это были завозные случаи. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась: 23 декабря впервые за последние четыре с половиной месяца в городе зарегистрирован бессимптомный носитель, подхвативший вирус от источника, находившегося на территории страны.
25-27 декабря правительство проинформировало еще о девяти новых локальных случаях заражения в столице. В итоге на текущий момент в пекинских медучреждениях находятся 10 местных инфицированных (из них три — бессимптомные).
Добавим, что согласно официальной информации, в материковой части КНР вылечились 94,28% заразившихся коронавирусом. Согласно статистике ВОЗ — в Китае 96 324 случая заболевания, 4 777 человек погибли.
В местных медицинских учреждениях находятся 334 пациента (с учетом бессимптомных носителей — 585), у четырех вызванное коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. В семи регионах Китая, включая Пекин и граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян (северо-восток), насчитывается 109 человек, заразившихся на территории страны.