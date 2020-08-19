Суд стягнув 6,4 млн грн заборгованості з орендної плати за користування держмайном

“Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокурора про стягнення з товариства до Державного бюджету 6,4 млн гривень заборгованості з орендної плати за користування державним майном. Як встановила прокуратура, у 2014 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України та товариством був укладений договір оренди нежитлових приміщень, розташованих на бульварі Лесі Українки, які є державною власністю та перебувають на балансі державного підприємства “Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що товариство не внесло орендну плату вчасно та повною мірою, тому виникла заборгованість перед Держбюджетом.

“Крім того, після закінчення у серпні 2018 року строку дії договору оренди товариство орендовані приміщення не повернуло та продовжувало ними користуватись до грудня 2019 року. У зв’язку з цим, столична прокуратура звернулась до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з підприємства заборгованості з орендної плати, інфляційних нарахувань, пені, штрафу та неустойки у сумі 6,4 млн гривень, яке судом задоволено у повному обсязі”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, експерти вважають, що концесія портів краще приватизації.