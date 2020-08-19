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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83777 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102042 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107466 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127493 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101298 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102121 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104056 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Суд взыскал 6,4 млн грн задолженности по арендной плате за пользование госимуществом

Суд взыскал 6,4 млн грн задолженности по арендной плате за пользование госимуществом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о взыскании с общества в Государственный бюджет 6,4 млн гривен задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокурора о взыскании с общества в Государственный бюджет 6,4 млн гривен задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом. Как установила прокуратура, в 2014 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины и обществом был заключен договор аренды нежилых помещений, расположенных на бульваре Леси Украинки, которые являются государственной собственностью и находятся на балансе государственного предприятия “Украинский институт инженерно-технических изысканий для строительства”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общество не внесло арендную плату своевременно и в полной мере, поэтому возникла задолженность перед госбюджетом.

“Кроме того, после окончания в августе 2018 года срока действия договора аренды общество арендованные помещения не вернуло и продолжало ими пользоваться до декабря 2019 года. В связи с этим, столичная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с предприятия задолженности по арендной плате, инфляционных начислений, пени, штрафа и неустойки в сумме 6,4 млн гривен, которое судом удовлетворено в полном объеме”, — указано в сообщении.

Напомним, эксперты считают, что концессия портов лучше приватизации.

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