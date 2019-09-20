Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід мінеру мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дніпровський районний суд Києва у п'ятницю, 20 вересня, обиратиме запобіжний захід мінеру мосту Метро у столиці. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.
"Клопотання надіслали до суду", - вказала вона.
Водночас, наразі невідомий час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та ім'я судді, яка буде його розглядати.
Нагадаємо, напередодні за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року, здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.
Як писав УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що візьме на поруки мінера столичного мосту Метро та надасть допомогу у подальшій реабілітації.