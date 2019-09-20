Суд сегодня будет избирать меру пресечения минеру моста Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева в пятницу, 20 сентября, будет избирать меру пресечения минеру моста Метро в столице. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
"Ходатайство направили в суд", - указала она.
В то же время, пока неизвестно время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и имя судьи, который будет его рассматривать.
Напомним, накануне по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, сообщил о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, сообщение о чем оказалось неправдивым, и совершал хулиганские действия.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.