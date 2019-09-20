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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63584 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103777 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110716 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119888 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148398 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148751 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Суд сегодня будет избирать меру пресечения минеру моста Метро

Суд сегодня будет избирать меру пресечения минеру моста Метро

Киев  •  УНН

 • 17666 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева в пятницу, 20 сентября, будет избирать меру пресечения минеру моста Метро в столице. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"Ходатайство направили в суд", - указала она.

В то же время, пока неизвестно время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и имя судьи, который будет его рассматривать.

Напомним, накануне по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, сообщил о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, сообщение о чем оказалось неправдивым, и совершал хулиганские действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.

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