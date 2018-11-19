Суд сьогодні обере запобіжний захід нападнику на інкасаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Суд сьогодні обере запобіжний захід одному із нападників на інкасаторів в Ірпені Київської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Сьогодні суд має обрати запобіжний захід одному з нападників на інкасаторську машину”, — сказали у поліції, зауваживши, що місце перебування двох інших осіб встановлюється.
Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план “Перехоплення”.
Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.
Згодом поліція з'ясувала, що сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось раніше.