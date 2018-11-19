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Суд сегодня изберет меру пресечения нападавшему на инкассаторов

Суд сегодня изберет меру пресечения нападавшему на инкассаторов

Киев  •  УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Суд сегодня изберет меру пресечения одному из нападавших на инкассаторов в Ирпене Киевской области. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

“Сегодня суд должен избрать меру пресечения одному из нападавших на инкассаторскую машину”, — сказали в полиции, отметив, что место пребывания двух других лиц устанавливается.

Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину и похищении 1,8 млн гривен.

Напомним, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план “Перехват”.

Неизвестные, сбежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, уехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.

Впоследствии полиция выяснила, что сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млн грн, как сообщалось ранее.

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