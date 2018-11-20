Суд скасував арешт рахунків підприємств, пов’язаних з Мельниченком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції про арешт рахунків підприємств, які пов’язані з екс-майором Управління державної охорони Миколою Мельничеком. Про це повідомила УНН його адвокат Тетяна Лежух.
"Сьогодні суд скасував ще одну, другу ухвалу по арештах нібито рахунків підприємств, до яких мав відношення мій клієнт", - сказала вона.
Тобто, уточнила адвокат, на сьогодні апеляційний суд вже скасував арешт на всі транспортні засоби Мельниченка і рахунки підприємств, які з ним пов’язані.
Раніше, суд скасував арешт усіх транспортних засобів Мельниченка.
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Нагадаємо, Печерський районний суд Києва ще у травні повторно надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на затримання екс-майора УДО Миколи Мельниченка для приводу його до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК України.
25 листопада 2016 року його оголосили у всеукраїнський розшук. 14 квітня 2017 року до Інтерполу були направлені матеріали для оголошення його у міжнародний розшук.