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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105967 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144135 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Суд отменил арест счетов предприятий, связанных с Мельниченко

Суд отменил арест счетов предприятий, связанных с Мельниченко

Киев  •  УНН

 • 7359 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об аресте счетов предприятий, которые связаны с экс-майором Управления государственной охраны Николаем Мельничеко. Об этом сообщила УНН его адвокат Татьяна Лежух.

"Сегодня суд отменил еще одно, второе решение по арестах якобы счетов предприятий, к которым имел отношение мой клиент", - сказала она.

То есть, уточнила адвокат, сегодня апелляционный суд уже отменил арест на все транспортные средства Мельниченко и счета предприятий, которые с ним связаны.

Ранее суд отменил арест всех транспортных средств Мельниченко.

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Напомним, Печерский районный суд Киева еще в мае повторно разрешил Генеральной прокуратуре Украины на задержание экс-майора УГО Николая Мельниченко для привода его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

25 ноября 2016 он был объявлен во всеукраинский розыск. 14 апреля 2017 в Интерпол были направлены материалы для объявления его в международный розыск.

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