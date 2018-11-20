Суд отменил арест счетов предприятий, связанных с Мельниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об аресте счетов предприятий, которые связаны с экс-майором Управления государственной охраны Николаем Мельничеко. Об этом сообщила УНН его адвокат Татьяна Лежух.
"Сегодня суд отменил еще одно, второе решение по арестах якобы счетов предприятий, к которым имел отношение мой клиент", - сказала она.
То есть, уточнила адвокат, сегодня апелляционный суд уже отменил арест на все транспортные средства Мельниченко и счета предприятий, которые с ним связаны.
Ранее суд отменил арест всех транспортных средств Мельниченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защита Мельниченко обжаловала разрешение на его задержание
Напомним, Печерский районный суд Киева еще в мае повторно разрешил Генеральной прокуратуре Украины на задержание экс-майора УГО Николая Мельниченко для привода его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.
Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
25 ноября 2016 он был объявлен во всеукраинский розыск. 14 апреля 2017 в Интерпол были направлены материалы для объявления его в международный розыск.