Суд щодо розкрадань на будівництві бліндажів у зоні ООС перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Луцький міськрайонний суд Волинської області переніс на 6 травня розгляд справи щодо розкрадання 2 мільйонів гривень, виділених на будівництво бліндажів в зоні ООС, через незгоду судді провести засідання в режимі відеоконференції. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, передає УНН.
Згідно із повідомленням, вчора, 25 березня, у Луцькому міськрайонному суді Волинської області відбулось заплановане судове засідання у кримінальному провадженні стосовно заступника начальника управління капітального будівництва - начальника планово-економічного відділу Департаменту ЖКГ та будівництва Волинської ОДА.
За інформацією, оприлюдненою прес-службою, чиновниця забезпечила коригування проектно-кошторисної документації при будівництві взводних опорних пунктів у Донецькій області, в частині використання 20-футових металевих контейнерів сумісно із залізобетонними елементами замість передбачених проектом монолітних залізобетонних конструкцій. Таке зловживання призвело до втрати активів Міністерства оборони України на загальну суму понад 2 млн гривень, вказали у САП.
Проте, розгляд справи був відкладений на 6 травня 2019 року, у зв’язку з відмовою суду в задоволенні клопотання прокурора САП про проведення засідання в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що 22 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва Волинської ОДА, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС, скеровано до суду.