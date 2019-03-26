Суд по хищениям на строительстве блиндажей в зоне ООС перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Луцкий горрайонный суд Волынской области перенес на 6 мая рассмотрение дела о хищении 2 миллионов гривен, выделенных на строительство блиндажей в зоне ООС, из-за несогласия судьи провести заседание в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает УНН.
Согласно сообщению, вчера, 25 марта, в Луцком районном суде Волынской области состоялось запланированное судебное заседание в уголовном производстве в отношении заместителя начальника управления капитального строительства - начальника планово-экономического отдела Департамента ЖКХ и строительства Волынской ОГА.
По информации, обнародованной пресс-службой, чиновница обеспечила корректировку проектно-сметной документации при строительстве взводных опорных пунктов в Донецкой области, в части использования 20-футовых металлических контейнеров совместно с железобетонными элементами вместо предусмотренных проектом монолитных железобетонных конструкций. Такое злоупотребление привело к потере активов Министерства обороны Украины на общую сумму более 2 млн гривен, указали в САП.
Однако, рассмотрение дела было отложено на 6 мая 2019 года, в связи с отказом суда в удовлетворении ходатайства прокурора САП о проведении заседания в режиме видеоконференции.
Напомним, ранее УНН сообщал, что 22 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении экс-начальницы управления капитального строительства Волынской ОГА, причастной к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд.