Суд розпочав обрання запобіжного заходу для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Святошинський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою...”, — сказала суддя.
Також, сторона захисту подала клопотання про проведення засідання у закритому режимі. Проте суд відмовив у клопотанні.
Нагадаємо, прокуратура проситиме тримання під вартою без альтернативи внесення застави для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої.
Як повідомлялося, лідеру групи “кілерів”, причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої оголошено про підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Також, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.
Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.