Суд начал избрании меры пресечения для подозреваемого по делу об убийстве Окуевои
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Святошинский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, передает корреспондент УНН.
“Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей...”, — сказала судья.
Также, сторона защиты подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Однако суд отказал в ходатайстве.
Напомним, прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы внесения залога для подозреваемого по делу об убийстве Окуевой.
Как сообщалось, лидеру группы “киллеров”, причастных к убийству пресофицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой объявлено о подозрении.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Также, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции “Глеваха” Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Осмаев.