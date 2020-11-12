Суд розгляне апеляцію на вирок ексголові “МОЗ Криму” наступного року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на вирок колишньому “Міністру охорони здоров’я Республіки Крим” Петру Міхальчевському 14 січня 2021 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбу суду.

“Розгляд апеляційної скарги призначили на 14 січня о 14:00”, - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року, Дніпровський районний суд Києва визнав колишнього “Міністра охорони здоров’я Республіки Крим” Петра Міхальчевського винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада в редакції від 2014 р.) та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося січні 2018 року співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування в Києві колишнього так званого “міністра охорони здоров’я Криму” Петра Міхальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. Того ж дня йому повідомлено про підозру.

8 січня місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід Петру Міхальчевському у вигляді утримання під вартою строком на 30 діб.

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