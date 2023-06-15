Суд розблокував ліквідацію Інспекції дипломування моряків. Кубраков пояснив, чому це важливо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні суд розблокував ліквідацію Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ). Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
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"Шостий апеляційний адміністративний суд сьогодні скасував рішення суду першої інстанції, яке блокувало ліквідацію Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ).
Тієї самої Інспекції, в яку входили державні кваліфікаційні комісії, які в морських колах мали вкрай негативну репутацію. ІПДМ ліквідовувалась Постановою КМУ №1499 в рамках реформи дипломування моряків", - повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Додамо
За його словами, низка осіб, які кілька років за допомогою Інспекції вибудовували схеми "заробітку на моряках", чинять відчайдушний опір та намагаються в судовому порядку заблокувати реформу.
Кубраков додав, що Адміністрація судноплавства отримала 31 позов від різних колишніх працівників цієї інспекції.
"Мета – блокування реформи і повернення корупційної ланки. Навіть знайшовся суддя, який задовольнив два позови: заборонив ліквідацію ІПДМ і заборонив діяльність Адміністрації судноплавства, тобто заборонив дипломування моряків", - резюмував віце-прем'єр.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Київський окружний адміністративний суд своїм рішенням зупинив прозору та ефективну реформу системи дипломування моряків. У відповідь на це в уряді планували подати апеляцію.