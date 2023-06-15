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Суд разблокировал ликвидацию Инспекции дипломирования моряков. Кубраков объяснил, почему это важно

Киев • УНН

 • 1073816 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня суд разблокировал ликвидацию Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков (ИПДМ). Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Суд разблокировал ликвидацию Инспекции дипломирования моряков. Кубраков объяснил, почему это важно

Цитата

"Шестой апелляционный административный суд сегодня отменил решение суда первой инстанции, которое блокировало ликвидацию Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков (ИПДМ).

Той самой Инспекции, в которую входили государственные квалификационные комиссии, которые в морских кругах имели крайне негативную репутацию. ИПДМ ликвидировалась Постановлением КМУ №1499 в рамках реформы дипломирования моряков", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Добавим

По его словам, ряд лиц, которые несколько лет с помощью Инспекции выстраивали схемы "заработка на моряках", оказывают отчаянное сопротивление и пытаются в судебном порядке заблокировать реформу.

Кубраков добавил, что Администрация судоходства получила 31 иск от различных бывших работников этой инспекции.

"Цель – блокирование реформы и возвращение коррупционного звена. Даже нашелся судья, который удовлетворил два иска: запретил ликвидацию ИПДМ и запретил деятельность Администрации судоходства, то есть запретил дипломирование моряков", - резюмировал вице-премьер.

Напомним

Ранее сообщалось, что Киевский окружной административный суд своим решением остановил прозрачную и эффективную реформу системы дипломирования моряков. В ответ на это в правительстве планировали подать апелляцию.

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