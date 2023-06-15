Суд разблокировал ликвидацию Инспекции дипломирования моряков. Кубраков объяснил, почему это важно

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"Шестой апелляционный административный суд сегодня отменил решение суда первой инстанции, которое блокировало ликвидацию Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков (ИПДМ).

Той самой Инспекции, в которую входили государственные квалификационные комиссии, которые в морских кругах имели крайне негативную репутацию. ИПДМ ликвидировалась Постановлением КМУ №1499 в рамках реформы дипломирования моряков", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Добавим

По его словам, ряд лиц, которые несколько лет с помощью Инспекции выстраивали схемы "заработка на моряках", оказывают отчаянное сопротивление и пытаются в судебном порядке заблокировать реформу.

Кубраков добавил, что Администрация судоходства получила 31 иск от различных бывших работников этой инспекции.

"Цель – блокирование реформы и возвращение коррупционного звена. Даже нашелся судья, который удовлетворил два иска: запретил ликвидацию ИПДМ и запретил деятельность Администрации судоходства, то есть запретил дипломирование моряков", - резюмировал вице-премьер.

Напомним

Ранее сообщалось, что Киевский окружной административный суд своим решением остановил прозрачную и эффективную реформу системы дипломирования моряков. В ответ на это в правительстве планировали подать апелляцию.