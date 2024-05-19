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Суд рф заарештував понад 700 млн євро активів трьох західних банків

Суд рф заарештував понад 700 млн євро активів трьох західних банків

Київ • УНН

 • 69046 перегляди

Суд у Санкт-Петербурзі заарештував активи на суму понад 700 мільйонів євро у UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank через суперечку з дочірньою компанією "Газпрому" щодо контракту з німецькою компанією Linde.

Суд у санкт-петербурзі арештував активи UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank на понад 700 мільйонів євро. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Суд санкт-петербурга рф ухвалив рішення про арешт активів трьох західних банків - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank - на загальну суму понад 700 мільйонів євро.

Рішення суду відбулося на вимогу Русхімальянсу, дочірньої компанії Газпрому, після суперечки з банками-гарантами щодо виконання контракту з німецькою компанією Linde. Ці банки відмовилися виконувати свої зобов'язання, опираючись на європейські санкції проти рф.

Активи UniCredit арештовані на суму 463 мільйони євро, Deutsche Bank - на 238,6 мільйонів євро, а деталі арешту активів Commerzbank поки не оприлюднені. Суд також обмежив можливість продажу бізнесу цих банків у рф без схвалення путіна.

Представники UniCredit та Deutsche Bank заявили про свою захищеність та готовність відшкодувати збитки. Однак Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg відмовилися коментувати ситуацію.

США запровадили нові санкції проти міноборони рф11.01.24, 20:02 • 29452 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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