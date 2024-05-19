Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  119646 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  117641 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  144853 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  134078 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117411 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123509 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134586 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125346 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118631 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  235819 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  226125 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  285399 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  304326 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  504142 просмотра

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд в санкт-петербурге арестовал активы на сумму более 700 миллионов евро у UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank из-за спора с дочерней компанией "Газпрома" по контракту с немецкой компанией Linde.

Новости Мира •   •  5567 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.

УНН Lite •   •  5535 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

По меньшей мере один человек был арестован во время антиправительственных протестов в Тель-Авиве, где протестующие зажгли и пытались заблокировать дороги, что привело к столкновениям с полицией, которая применила меры для зачистки территории.

Новости Мира •   •  6017 просмотра
Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Беспилотники с Черного моря направляются в Черноморск в Одесской области, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8310 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В Черниговской области подразделы ГСЧС потушили 6 пожаров, в том числе 5 в жилом секторе и 1 в естественных экосистемах, а также изъяли 19 взрывоопасных предметов и оказали помощь населению.

Общество •   •  8260 просмотра
Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России вблизи Славянска-на-Кубани произошли мощные взрывы, повлекшие задымление.

Экономика •   •  10006 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ

Подконтрольная кремлю беларусь значительно увеличила поставки топлива в рф из-за дефицита, вызванного ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Новости Мира •   •  9134 просмотра
беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ

В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

В Выборге, ленинградская область рф, произошел взрыв с последующим пожаром, о чем сообщают местные жители, хотя официальной информации пока что нет.

Новости Мира •   •  9618 просмотра
В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус требует от своего правительства дополнительных 3,8 миллиарда евро на военную помощь Украине в текущем финансовом году в дополнение к уже предоставленным 7,1 миллиарда евро.

Новости Мира •   •  9853 просмотра
Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной угрозе для восточных регионов.

Война •   •  13882 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов