Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд в санкт-петербурге арестовал активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank на более 700 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Суд санкт-петербурга рф принял решение об аресте активов трех западных банков - UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank - на общую сумму более 700 миллионов евро.

Решение суда состоялось по требованию Русхимальянса, дочерней компании Газпрома, после спора с банками-гарантами по выполнению контракта с немецкой компанией Linde. Эти банки отказались выполнять свои обязательства, опираясь на европейские санкции против рф.

Активы UniCredit арестованы на сумму 463 миллиона евро, Deutsche Bank - на 238,6 миллионов евро, а детали ареста активов Commerzbank пока не обнародованы. Суд также ограничил возможность продажи бизнеса этих банков в РФ без одобрения путина.

Представители UniCredit и Deutsche Bank заявили о своей защищенности и готовности возместить убытки. Однако Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg отказались комментировать ситуацию.

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