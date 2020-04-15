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Суд продовжив засідання щодо відводу судді Вовка у справі Тетяни Чорновол

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо розгляду заяви про відвід слідчого судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол, передає кореспондент УНН.

Так, суддя Олеся Батрин розпочала розгляд відводу слідчого судді Вовка у справі Чорновол.

Зазначимо, що Тетяна Чорновол на даному засіданні не присутня.

Як повідомлялося в УНН, захист колишнього нардепа Тетяни Чорновол заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який має розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол.

Нагадаємо, прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило їй про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".

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