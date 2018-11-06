Справа "Вікторії": у таборі періодично спрацьовувала пожежна сигналізація

ukru
Ексклюзив
12:16 • 37250 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 92275 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 89378 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 81012 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 103222 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 114123 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71217 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81528 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 151524 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224869 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.6 м/с
56 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 143286 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 121067 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 108205 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 101956 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 71816 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 92267 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 114119 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 151520 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 499160 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 579116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 46129 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 52185 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189122 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184408 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183598 перегляди
Актуальне
Справа "Вікторії": у таборі періодично спрацьовувала пожежна сигналізація

Справа "Вікторії": у таборі періодично спрацьовувала пожежна сигналізація

Київ • УНН

 • 7930 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні у Київському районному суді Одеси відбулося чергове засідання у справі пожежі в дитячому таборі "Вікторія". Про це повідомляє кореспондент УНН.

Потерпілі батьки та діти розповіли про побутові умови відпочинку дітей в оздоровчому закладі, а також в деталях згадали події тієї ночі, коли сталася пожежа. Особливу увагу під час допиту було зосереджено на справності пожежної сигналізації, а також причинах пожежі.

"Сигналізація періодично спрацьовувала, але вихователі пояснювали нам, що це пов’язано із перепадом напруги в електромережах", – розповіла потерпіла Катерина Гариджук.

Батьки у свою чергу зазначили, що основними причинами пожежі, про які їм повідомили працівники табору, начебто стало коротке замикання в електромережах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Директора фірми, яка реконструювала табір "Вікторія", підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн

Крім того, за словами потерпілих, на момент, коли дітей поселяли у дерев’яний будиночок, з ними ніхто не проводив інструктажу з техніки безпеки. Лише одна мати із потерпілих згадала, що у художнього керівника хореографічного гуртка "Адель" Тетяни Єгорової був кип’ятильник, і діти на прохання вихователів готували чай за його допомогою.

Окрім сторони потерпілих, суд сьогодні розпочав допит свідків, зокрема працівників Одеської мерії. Але через брак часу встигли допитати лише колишнього працівника табору Сергія Кулебу, який повідомив, що на момент пожежі бачив Тетяну Єгорову, яка кричала, що це вона винна у пожежі. Версію про те, що причиною пожежі став кип’ятильник художнього керівника, за його словами, він чув і від вожатих, і від дітей.

Адвокат батьків загиблих дітей зазначила, що нині судовий розгляд справи триває вже більше року і, на превеликий жаль, батьки поділилися на два табори.

"По суті, ті батьки, чиї діти загинули під час пожежі, сьогодні власними силами намагаються встановити правосуддя та дізнатися, що стало причиною пожежі та хто у цьому винний", – зазначила адвокат батьків загиблих дітей Оксана Муравська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На згарищі у таборі "Вікторія" продовжують знаходити останки

Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.

Батько загиблої дівчинки Олексій Мазур звернувся до суду із заявою про проведення повторної незалежної експертизи будівлі табору. Група міжнародних фахівців під час просіювання згорілих уламків будівлі знайшла рештки кісток. Крім того, на згарищі знайшли важливий доказ – ще один кип’ятильник.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08