Справа "Вікторії": у таборі періодично спрацьовувала пожежна сигналізація

Потерпілі батьки та діти розповіли про побутові умови відпочинку дітей в оздоровчому закладі, а також в деталях згадали події тієї ночі, коли сталася пожежа. Особливу увагу під час допиту було зосереджено на справності пожежної сигналізації, а також причинах пожежі.

"Сигналізація періодично спрацьовувала, але вихователі пояснювали нам, що це пов’язано із перепадом напруги в електромережах", – розповіла потерпіла Катерина Гариджук.

Батьки у свою чергу зазначили, що основними причинами пожежі, про які їм повідомили працівники табору, начебто стало коротке замикання в електромережах.

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Крім того, за словами потерпілих, на момент, коли дітей поселяли у дерев’яний будиночок, з ними ніхто не проводив інструктажу з техніки безпеки. Лише одна мати із потерпілих згадала, що у художнього керівника хореографічного гуртка "Адель" Тетяни Єгорової був кип’ятильник, і діти на прохання вихователів готували чай за його допомогою.

Окрім сторони потерпілих, суд сьогодні розпочав допит свідків, зокрема працівників Одеської мерії. Але через брак часу встигли допитати лише колишнього працівника табору Сергія Кулебу, який повідомив, що на момент пожежі бачив Тетяну Єгорову, яка кричала, що це вона винна у пожежі. Версію про те, що причиною пожежі став кип’ятильник художнього керівника, за його словами, він чув і від вожатих, і від дітей.

Адвокат батьків загиблих дітей зазначила, що нині судовий розгляд справи триває вже більше року і, на превеликий жаль, батьки поділилися на два табори.

"По суті, ті батьки, чиї діти загинули під час пожежі, сьогодні власними силами намагаються встановити правосуддя та дізнатися, що стало причиною пожежі та хто у цьому винний", – зазначила адвокат батьків загиблих дітей Оксана Муравська.

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Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.

Батько загиблої дівчинки Олексій Мазур звернувся до суду із заявою про проведення повторної незалежної експертизи будівлі табору. Група міжнародних фахівців під час просіювання згорілих уламків будівлі знайшла рештки кісток. Крім того, на згарищі знайшли важливий доказ – ще один кип’ятильник.