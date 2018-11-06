Дело "Виктории": в лагере периодически срабатывала пожарная сигнализация

Пострадавшие родители и дети рассказали о бытовых условиях отдыха детей в оздоровительном учреждении, а также в деталях вспомнили события той ночи, когда произошел пожар. Особое внимание во время допроса было сосредоточено на исправности пожарной сигнализации, а также причинах пожара.

"Сигнализация периодически срабатывала, но воспитатели объясняли нам, что это связано с перепадом напряжения в электросетях", – рассказала потерпевшая Екатерина Гариджук.

Родители в свою очередь отметили, что основными причинами пожара, о которых им сообщили работники лагеря, якобы стало короткое замыкание в электросетях.

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Кроме того, по словам пострадавших, на момент, когда детей селили в деревянный домик, с ними никто не проводил инструктажа по технике безопасности. Лишь одна мать из пострадавших вспомнила, что у художественного руководителя хореографического кружка "Адель" Татьяны Егоровой был кипятильник и дети по просьбе воспитателей готовили чай при его помощи.

Кроме стороны потерпевших суд сегодня начал допрос свидетелей, в частности работников Одесской мэрии. Но за неимением времени успели допросить только бывшего сотрудника лагеря Сергея Кулебу, который сообщил, что на момент пожара видел Татьяну Егорову, которая кричала, что это она виновата в пожаре. Версию о том, что причиной пожара стал кипятильник художественного руководителя, по его словам, он слышал и от вожатых, и от детей.

Адвокат родителей погибших детей отметила, что в настоящее время судебное разбирательство продолжается уже более года и, к сожалению, родители разделились на два лагеря.

"По сути, те родители, чьи дети погибли во время пожара, сегодня собственными силами пытаются установить правосудие и узнать, что стало причиной пожара и кто в этом виноват", – отметила адвокат родителей погибших детей Оксана Муравская.

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Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

Отец погибшей девочки Алексей Мазур обратился в суд с заявлением о проведении повторной независимой экспертизы здания лагеря. Группа международных специалистов при просеивании сгоревших обломков здания нашла остатки костей. Кроме того, на пепелище нашли важное доказательство – еще один кипятильник.