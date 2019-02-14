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Суд продовжив арешт фігуранту справи "Повітряного експресу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Києво-Святошинський районний суд Київської області продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно фігуранта справи про заволодіння коштами державного підприємства "Нацпроект "Повітряний експрес" на 60 днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.

"Під час судового розгляду судом на 60 днів продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно учасника схеми заволодіння коштами державного підприємства (обвинувачений утримується під вартою з 2 вересня 2016 року)", - вказали у САП за підсумками судового засідання, що відбулося 13 лютого.

Також, з урахуванням позиції прокурора, судом відмовлено у задоволенні низки інших клопотань захисту.

Крім того, суд долучив до матеріалів судової справи 11 томів наданих прокурором письмових доказів та розпочав дослідження письмових доказів.

Наступне судове засідання відбудеться 21 лютого 2019 року.

Додамо, йдеться про кримінальне провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ.

Нагадаємо, у справі "Укркосмосу" завершено досудове розслідування.

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