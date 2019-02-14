Суд продлил арест фигуранту дела "Воздушного экспресса"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Киево-Святошинский районный суд Киевской области продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигуранта дела о завладении средствами государственного предприятия "Нацпроект "Воздушный экспресс" на 60 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В ходе судебного разбирательства судом на 60 дней продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника схемы завладения средствами государственного предприятия (обвиняемый содержится под стражей со 2 сентября 2016 года)", - указали в САП по итогам судебного заседания, состоявшегося 13 февраля.
Также, с учетом позиции прокурора, судом отказано в удовлетворении ряда других ходатайств защиты.
Кроме того, суд приобщил к материалам судебного дела 11 томов предоставленных прокурором письменных доказательств и начал исследование письменных доказательств.
Следующее судебное заседание состоится 21 февраля 2019 года.
Добавим, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.
Напомним, по делу "Укркосмоса" завершено досудебное расследование.