Суд продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва завтра продовжить засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Засідання продовжать завтра о 15:00”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, 14 грудня суддя Тетяна Ільєва відмовила у відводі судді В’ячеслава Підпалого від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу.
Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.
Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.