Суд продовжить слухати справу щодо вбивства Бузини 11 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини на 11 грудня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Сергій Войченко, передає УНН.
“Наступне судове засідання відбудеться 11 грудня 2018 року о 15:00 годині. Запрошуються всі бажаючі, хто хоче підтримати хлопців і подивитися на те, як влада не бажає розкривати вбивство Олеся Бузини, а „вішає“ його на ні в чому невинних хлопців”, — написав він.
За словами адвоката, під час сьогоднішнього засідання було оголошено відвід одній із суддів, але цей відвід не задовольнили.
Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.
27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
9 серпня 2018 року у справі вбивства Бузини визначили склад присяжних.