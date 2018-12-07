Суд продолжит слушать дело об убийстве Бузины 11 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины на 11 декабря. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Сергей Войченко, передает УНН.
"Следующее судебное заседание состоится 11 декабря 2018 года в 15:00. Приглашаются все желающие, кто хочет поддержать ребят и посмотреть на то, как власть не желает раскрывать убийство Олеся Бузины, а "вешает" его на ни в чем неповинных ребят", - написал он.
По словам адвоката, во время сегодняшнего заседания было объявлено отвод одной из судей, но этот отвод не удовлетворили.
Напомним, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.
27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
9 августа 2018 года по делу убийства Бузины определили состав присяжных.