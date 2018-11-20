Суд призначив керівництву "Сумихімпром" півмільйона гривень застави

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Суд обрав комерційному директору та начальнику відділу постачання компанії "Сумихімпром" запобіжний захід у вигляді застави у 500 тисяч грн кожному. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.