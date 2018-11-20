Суд призначив керівництву "Сумихімпром" півмільйона гривень застави
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Суд обрав комерційному директору та начальнику відділу постачання компанії "Сумихімпром" запобіжний захід у вигляді застави у 500 тисяч грн кожному. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
Так, сьогодні, 20 листопада, Зарічний райсуд міста Суми розглянув клопотання про обрання запобіжних заходів комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ "Сумихімпром".
"Враховуючи тяжкість злочину, прокуратура наполягала на визначенні застави в розмірі 500 тисяч грн кожному. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши підозру обґрунтованою, та в повному обсязі задовольнив клопотання", – йдеться в повідомленні.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook уточнила, що розмір застави складає 500 тисяч 752 грн кожному.
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Як повідомили в обласній прокуратурі, посадовцям оголосили про підозру в зловживанні службовим становищем. Зокрема, у придбанні за завищеною на понад 3 млн грн ціною вапна 3-го сорту під виглядом вапна негашеного 2-го сорту.
"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою) КК України", – уточнили у прокуратурі.
Протягом п’яти днів підозрювані чи інші особи зобов’язані внести понад 1 млн грн на відповідний рахунок.
"Якщо застава не буде сплачена, буде вирішуватись питання про зміну запобіжного заходу на більш тяжкий", – додали у прокуратурі.
Нагадаємо, службові особи авіакомпанії МАУ заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" в розмірі понад 10 млн грн.