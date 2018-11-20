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Суд назначил руководству "Сумыхимпром" полмиллиона гривен залога

Киев  •  УНН

 • 7127 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Суд избрал коммерческому директору и начальнику отдела снабжения компании "Сумыхимпром" меру пресечения в виде залога в 500 тысяч грн каждому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Так, сегодня, 20 ноября, Заречный райсуд города Сумы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО "Сумыхимпром".

"Учитывая тяжесть преступления, прокуратура настаивала на определении залога в размере 500 тысяч грн каждому. Суд согласился с доводами прокурора, признав подозрение обоснованным, и в полном объеме удовлетворил ходатайство", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook уточнила, что размер залога составляет 500 тысяч 752 грн каждому.

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Как сообщили в областной прокуратуре, чиновникам объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. В частности, в приобретении по завышенной на более чем 3 млн грн ценой извести 3-го сорта под видом извести негашеной 2-го сорта.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору) УК Украина", – уточнили в прокуратуре.

В течение пяти дней подозреваемые или другие лица обязаны внести более 1 млн грн на соответствующий счет.

"Если залог не будет оплачен, будет решаться вопрос об изменении меры пресечения на более тяжелую", – добавили в прокуратуре.

Напомним, должностные лица авиакомпании МАУ завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн.

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