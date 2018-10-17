Суд приступив до розгляду справи Лавриновича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Подільському районному суді Києва розпочався розгляд кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвіновський, передає кореспондент УНН.
До суду прийшов Олександр Лавринович зі своїм адвокатом. Також присутні три прокурори.
Наразі прокурор розпочав зачитувати обвинувальний акт щодо Лавриновича.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.
Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 КК України), скерували до суду 18 квітня.