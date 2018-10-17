Суд приступил к рассмотрению дела Лавриновича
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Подольском районном суде Киева началось рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвиновский, передает корреспондент УНН.
В суд пришел Александр Лавринович со своим адвокатом. Также присутствуют три прокурора.
Сейчас прокурор начал зачитывать обвинительное заключение по Лавриновичу.
Напомним, 17 апреля 2018 года защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.
Обвинительный акт по Лавриновичу, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.