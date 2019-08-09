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Суд постановив знищити на Полтавщині 240 га опійного маку

Суд постановив знищити на Полтавщині 240 га опійного маку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Оржицькому районі Полтавщини підприємець засіяв 240 га опійним маком. У результаті незаконний посів суд постановив знищити. Про це голова Нацполіції Сергій Князєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Князєв повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження та оголосила підозри керівникам цього приватного підприємства та отримала результати експертизи - посіяно було опійний мак.

"Півтора місяця ми боролися в Октябрському суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли та понад сім разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати "під зберігання" поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції щодо негайного знищення (240 гектарів – ред.) цього посіву", - написав Князєв.

Нагадаємо, у Новоайдарському районі Луганської області поліцейські вилучили майже 150 кілограмів марихуани.

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