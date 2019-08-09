Суд постановил уничтожить в Полтавской области 240 га опийного мака
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Оржицком районе Полтавской области предприниматель засеял 240 га опийным маком. В результате незаконный посев суд постановил уничтожить. Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Князев сообщил, что полиция открыла уголовное производство и объявила подозрения руководителям этого частного предприятия и получила результаты экспертизы - посеян был опийный мак.
"Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поля сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении (240 гектаров - ред.) этого посева", - написал Князев.
Напомним, в Новоайдарском районе Луганской области полицейские изъяли почти 150 килограммов марихуаны.