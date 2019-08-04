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Поліцейські вилучили 150 кілограмів марихуани на Луганщині

Поліцейські вилучили 150 кілограмів марихуани на Луганщині

Київ • УНН

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кИЇВ. 4 серпня. УНН. У Новоайдарському районі Луганської області поліцейські вилучили майже 150 кілограмів марихуани. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області.

Висушену, частково перероблену та підготовлену до транспортування нарковмисну рослину поліцейські виявили у лісосмузі поблизу с. Степний Яр.

З місця події правоохоронці вилучили перероблені рослини коноплі приблизною вагою 150 кг, обладнання для переробки та пакування рослин та автомобіль, яким планувалося перевозити перероблені рослини коноплі до місця зберігання.

Повідомляється також, що поряд із місцем події поліцейські виявили 35-річного мешканця Луганської області, причетність якого до переробки та вирощування даних рослин наразі перевіряється.

Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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