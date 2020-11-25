Суд по MH17 відхилив запит адвокатів Пулатова про розслідування "альтернативних сценаріїв" катастрофи

"Судді, які слухали справу проти чотирьох обвинувачених в аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines у 2014 році, в середу відхилили запит адвокатів захисту на додатковий час для розслідування альтернативних сценаріїв того, що стало причиною аварії", - повідомляє агентство.

Додамо, адвокат Пулатова Сабіне тен Дуссхате раніше озвучила кілька альтернативних сценаріїв трагедії, зокрема, про те, що українські військові могли збити літак помилково, як це було з російським літаком Ту-154 у 2001 році.

За даними пресслужби суду, слухання продовжаться о 10:00 за місцевим часом у понеділок, 1 лютого, 2021 року.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing. Раніше у справі вже виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка і главу МВС Арсена Авакова.

Крім того, з 12 листопада почала надавати свої аргументи сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 (троє громадян Росії і один - України): Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Як повідомляв раніше УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня цього року.