Суд по MH17 відхилив запит адвокатів Пулатова про розслідування "альтернативних сценаріїв" катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Судді на слуханнях у справі про збиття пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році, в середу відхилили запит адвокатів захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Раніше адвокати просили додатковий час для розслідування "альтернативних сценаріїв" катастрофи, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Судді, які слухали справу проти чотирьох обвинувачених в аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines у 2014 році, в середу відхилили запит адвокатів захисту на додатковий час для розслідування альтернативних сценаріїв того, що стало причиною аварії", - повідомляє агентство.
Додамо, адвокат Пулатова Сабіне тен Дуссхате раніше озвучила кілька альтернативних сценаріїв трагедії, зокрема, про те, що українські військові могли збити літак помилково, як це було з російським літаком Ту-154 у 2001 році.
За даними пресслужби суду, слухання продовжаться о 10:00 за місцевим часом у понеділок, 1 лютого, 2021 року.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing. Раніше у справі вже виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова.
Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка і главу МВС Арсена Авакова.
Крім того, з 12 листопада почала надавати свої аргументи сторона обвинувачення.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 (троє громадян Росії і один - України): Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
Як повідомляв раніше УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня цього року.