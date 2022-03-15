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Суд оштрафував на 30 тис. рублів Овсяннікову, яка вийшла із плакатом проти війни в ефір російського телеканалу

Суд оштрафував на 30 тис. рублів Овсяннікову, яка вийшла із плакатом проти війни в ефір російського телеканалу

Київ • УНН

 • 100444 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Останкінський районний суд оштрафував на 30 тисяч рублів співробітницю Першого каналу Марину Овсяннікову, яка під час випуску новин увійшла в кадр з плакатом проти війни і пропаганди. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Медузу".

Цитата

"Останкінський районний суд оштрафував на 30 тисяч рублів співробітницю Першого каналу Марину Овсяннікову, яка під час випуску новин увійшла в кадр з антивоєнним плакатом", - говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що її визнали винною в організації неузгодженої публічної акції. Йдеться не про її антивоєнну акцію, а про її відеозвернення, в якому вона закликала протестувати проти війни.

Стосовно Овсяннікової також проводиться перевірка за новою кримінальною статтею про "публічне поширення завідомо неправдивої інформації" про російських військових.

Контекст

В ефір російського Першого каналу увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом.

Так, на відео, що просочилися в мережу, видно, що в той час, коли ведуча Андрєєва розповідає, що прем'єри росії і білорусі обговорювали західні санкції - за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом з написом - "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, вам тут брешуть". Нею виявилася редактор Марина Овсяннікова.

Перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, співробітниця каналу Марина Овсяннікова записала заяву.

Вона заявила, що те, що відбувається в Україні, — це злочин, Росія — країна-агресор, а відповідальний за агресію — Володимир Путін.

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