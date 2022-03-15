Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Овсянникову, которая вышла с плакатом против войны в эфир российского телеканала

Цитата

"Останкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вошла в кадр с антивоенным плакатом", - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что ее признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Речь идет не о ее антивоенной акции, а о ее видеообращении, в котором она призвала протестовать против войны.

В отношении Овсянниковой также проводится проверка по новой уголовной статье о "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных.

Контекст

В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом.

Так, на просочившихся в Сеть видео видно, что в то время, когда ведущая Андреева рассказывает, что премьеры россии и беларуси обсуждали западные санкции - за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом с надписью - "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, вам тут врут". Ею оказалась редактор Марина Овсянникова.

Перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, сотрудница канала Марина Овсянникова сняла заявление.

Она заявила, что то, что происходит в Украине, — это преступление, Россия — страна-агрессор, а ответственный за агрессию — Владимир Путин.