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Суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Кожарі

Київ • УНН

 • 14053 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 27 березня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, якого затримали за підозрою у вбивстві, передає кореспондент УНН.

“Суд ухвалив оголосити перерву до завтра о 11:30. Надати можливість стороні захисту ознайомитися з експертизами...”, — сказав суддя.

Як повідомляв УНН, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.

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