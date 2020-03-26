Суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Кожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 27 марта в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого задержали по подозрению в убийстве, передает корреспондент УНН.
"Суд принял объявить перерыв до завтра в 11:30. Предоставить возможность стороне защиты ознакомиться с экспертизами ... ", - сказал судья.
Как сообщал УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.