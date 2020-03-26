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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80599 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108615 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96315 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104171 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106320 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131300 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

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Суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Кожаре

Суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Кожаре

Киев  •  УНН

 • 14035 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 27 марта в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого задержали по подозрению в убийстве, передает корреспондент УНН.

"Суд принял объявить перерыв до завтра в 11:30. Предоставить возможность стороне защиты ознакомиться с экспертизами ... ", - сказал судья.

Как сообщал УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.

Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.

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