Суд Одеси відклав засідання у справі мера Труханова

“У зв’язку зі спливом робочого часу оголосити перерву у підготовчому засіданні і дослідити клопотання про скаргу на дії прокурора, про зміну запобіжного заходу на наступному засіданні... Отже, судове засідання оголошується завершеним. Зараз ми погодимо дату засідання”, — сказав головуючий колегії суддів суддя Сергій Черевко.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього засідання один із заставодавців заявив клопотання про повернення йому грошових коштів застави на суму понад 10 млн, внесених за обвинувачених Кравченка та Гордієнка. Прокуратура заперечила проти задоволення клопотання, оскільки строк дії ухвали про запобіжний захід не скасовано.

Також сторона обвинувачення у своєму виступі спростувала заяву захисту Труханова що арешт майна, яке є речовим доказом скасовано.

“Постанова про визнання майна речовими доказами — 185 млн грн, яка була накладена раніше судом, не скасована”, — сказав прокурор.

Труханов і його заступник були присутні у судовому засіданні.

Наступне засідання відбудеться 1 листопада о 14:00.

Як повідомляв УНН, Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.