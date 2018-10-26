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Суд в Одессе отложил заседание по делу Труханова

Суд в Одессе отложил заседание по делу Труханова

Киев  •  УНН

 • 8865 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Малиновский районный суд Одессы объявил перерыв в подготовительном судебном заседании в уголовном производстве по подозрению в завладении средств городского бюджета городским головой Геннадием Трухановым и другими лицами, передает корреспондент УНН.

"В связи с истечением рабочего времени объявить перерыв в подготовительном заседании и исследовать ходатайство о жалобе на действия прокурора, об изменении меры пресечения на следующем заседании... Итак, судебное заседание объявляется завершенным. Сейчас мы согласуем дату заседания", - сказал председательствующий коллегии судей судья Сергей Черевко.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего заседания один из залогодателей заявил ходатайство о возвращении ему денежных средств залога на сумму более 10 млн, внесенных за обвиняемых Кравченко и Гордиенко. Прокуратура возразила против удовлетворения ходатайства, поскольку срок действия постановления о мере пресечения не отменен.

Также сторона обвинения в своем выступлении опровергла заявление защиты Труханова, что арест имущества, являющегося вещественным доказательством, отменено.

"Постановление о признании имущества вещественными доказательствами - 185 млн грн, которое было наложено ранее судом, не отменено", - сказал прокурор.

Труханов и его заместитель присутствовали в судебном заседании.

Следующее заседание состоится 1 ноября в 14:00.

Как сообщал УНН, Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах.

Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 году заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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