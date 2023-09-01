Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра економіки Грибану: має сплатити заставу у понад 939 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вищий Антикорупційний Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра економіки Олександра Грибана, якого підозрюють у мільйонних махінаціях на закупівлях продуктів для гумдопомоги. Суд призначив колишньому Грибану заставу в розмірі 939 400 гривень. Про це повідомили в Спеціальній Антикорупційній прокуратурі, передає УНН.
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“ВАКС обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги, а саме колишньому заступнику Міністра економіки.
Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 939 400 грн”, - йдеться у повідомленні.
Відповідно до рішення суду на ексзаступника міністра також покладено такі процесуальні обов’язки:
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- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
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- не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
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- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
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- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
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- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.
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Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішене питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу, зазначається у повідомленні
Нагадаємо
Напередодні Вищий Антикорупційний Суд з третьої спроби обрав запобіжний захід іншому фігуранту справи - заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому. Суд призначив Висоцькому заставу в розмірі 805 тисяч гривень.