Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики Грибану: должен уплатить залог в более 939 тыс. гривен

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“ВАКС избрал меру пресечения другому подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи, а именно бывшему заместителю Министра экономики.

Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн”, - говорится в сообщении.

Согласно решению суда на экс-заместителя министра также возложены следующие процессуальные обязанности:



прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;



не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;



сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;



воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;



сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.



После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании указанной меры пресечения, отмечается в сообщении

Напомним

Накануне Высший Антикоррупционный Суд с третьей попытки избрал меру пресечения другому фигуранту дела - заместителю Минагрополитики Тарасу Высоцкому. Суд назначил Высоцкому залог в размере 805 тысяч гривен.