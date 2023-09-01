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Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики Грибану: должен уплатить залог в более 939 тыс. гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший Антикоррупционный Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики Александра Грибана, которого подозревают в миллионных махинациях на закупках продуктов для гумпомощи. Суд назначил бывшему Грибану залог в размере 939 400 гривен. Об этом сообщили в Специальной Антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

Цитата

“ВАКС избрал меру пресечения другому подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи, а именно бывшему заместителю Министра экономики.

Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн”, - говорится в сообщении.

Согласно решению суда на экс-заместителя министра также возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании указанной меры пресечения, отмечается в сообщении

Напомним

Накануне Высший Антикоррупционный Суд с третьей попытки избрал меру пресечения другому фигуранту дела - заместителю Минагрополитики Тарасу Высоцкому. Суд назначил Высоцкому залог в размере 805 тысяч гривен.

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