Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики Грибану: должен уплатить залог в более 939 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший Антикоррупционный Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики Александра Грибана, которого подозревают в миллионных махинациях на закупках продуктов для гумпомощи. Суд назначил бывшему Грибану залог в размере 939 400 гривен. Об этом сообщили в Специальной Антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.
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“ВАКС избрал меру пресечения другому подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи, а именно бывшему заместителю Министра экономики.
Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн”, - говорится в сообщении.
Согласно решению суда на экс-заместителя министра также возложены следующие процессуальные обязанности:
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- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
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- не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
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- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
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- воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
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- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
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После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании указанной меры пресечения, отмечается в сообщении
Напомним
Накануне Высший Антикоррупционный Суд с третьей попытки избрал меру пресечения другому фигуранту дела - заместителю Минагрополитики Тарасу Высоцкому. Суд назначил Высоцкому залог в размере 805 тысяч гривен.