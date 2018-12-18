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Суд обрав особисте зобов’язання для екс-начальника СБУ Хмельниччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Подільський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання стосовно колишнього начальника Управління СБУ у Хмельницькій області Віктору Крайтора, підозрюваного у перевищені службових повноважень і вбивстві через необережність у лютому 2014 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

Суд обрав особисте зобов’язання для екс-начальника СБУ Хмельниччини

“18.12.2018 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Питання щодо апеляційного оскарження вказаного рішення буде прийняте після опрацювання змісту відповідної ухвали про застосування запобіжного заходу”, — зазначила Сарган.

За її словами, прокурори просили суд обрати підозрюваному арешт.

Прес-секретар уточнила, що екс-начальнику УСБУ у Хмельницькій області 14 грудня повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 1 ст. 119 (вбивства через необережність) та ст. 128 (необережного тяжкого тілесного ушкодження) КК України.

Нагадаємо, у лютому 2014 року біля будинку УСБУ в Хмельницькій області був мітинг активістів. Тоді під час загострення акції по активістах стріляли з приміщення УСБУ. Внаслідок стрільби загинуло дві людини і 10 осіб зазнали поранень.

Керівник УСБУ Хмельниччини на той час Віктор Крайтор написав рапорт на звільнення, в якому зазначив, що бере на себе всю відповідальність за застосування вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНН, у 2013 році, Віктор Крайтор був призначений начальником Управління Служби безпеки у Хмельницькій області екс-президентом Віктором Януковичем.

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