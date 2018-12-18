Суд обрав особисте зобов’язання для екс-начальника СБУ Хмельниччини

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Подільський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання стосовно колишнього начальника Управління СБУ у Хмельницькій області Віктору Крайтора, підозрюваного у перевищені службових повноважень і вбивстві через необережність у лютому 2014 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.