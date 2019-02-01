Суд не обмежив термін ознайомлення Вишинського з матеріалами слідства

"Суд відмовив стороні обвинувачення в задоволенні клопотання щодо обмеження строків ознайомлення з матеріалами слідства", - зазначив адвокат.



При цьому він уточнив, що, згідно з рішенням суду, сторона захисту Кирила Вишинського буде знайомитись із матеріалами слідства стільки, скільки на це буде потрібно часу.



Цю ж інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі Херсонського міського суду.



Нагадаємо, вчора, 31 січня, Херсонський апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції щодо продовження терміну тримання під вартою головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до 16 лютого.



Як повідомляв УНН, головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.