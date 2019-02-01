Суд не ограничил срок ознакомления Вышинского с материалами следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Херсонский городской суд отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об ограничении срока ознакомления главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского с материалами следствия. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в комментарии корреспонденту УНН.
"Суд отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об ограничении сроков ознакомления с материалами следствия", - отметил адвокат.
При этом он уточнил, что, согласно решению суда, сторона защиты Кирилла Вышинского будет знакомиться с материалами следствия столько, сколько на это потребуется времени.
Эту же информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Херсонского городского суда.
Напомним, вчера, 31 января, Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 16 февраля.
Как сообщал УНН, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.