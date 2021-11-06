Суд над Саакашвілі хочуть провести у в'язниці, де він перебуває

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Засідання пройде 10 листопада у справі про погром в телекомпанії “Імеді”.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе від імені міністерства заявив, виходячи із заходів безпеки, краще не виводити експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі з Руставської пенітенціарної установи № 12.

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“Судовий процес може бути проведений і в іншому місці, але ми суворо рекомендуємо не виводити ув’язненого з пенітенціарної установи № 12. Саме, виходячи з інтересів його безпеки, ми зобов’язані захищати його і забезпечувати правопорядок. Якщо буде якась провокація, хто відповідатиме за це? Не можна, щоб всі сили були спрямовані на припинення провокації. Відповідно, ми рекомендуємо провести процес у дванадцятій пенітенціарній установі”, — зазначив раті Брегадзе.

Додамо

Служба безпеки Грузії заявила, що учасники акцій протестів у Грузії на підтримку експрезидента Михайла Саакашвілі планують блокування будівель державних установ. Держпереворотом нібито керує колишній грузинський лідер з в’язниці.



Контекст

Саакашвілі був затриманий 1 жовтня у Тбілісі після повернення в країну з України напередодні виборів до місцевих органів влади. Він незаконно перетнув кордон країни.



20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

Колишній грузинський лідер голодує більше 35 днів днів на знак протесту, так як вважає себе політв’язнем. 4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні. Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.