Суд над Саакашвили хотят провести в тюрьме, где он находится

Детали

Заседание пройдет 10 ноября по делу о погроме в телекомпании “Имеди”.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе от лица министерства заявил, исходя из мер безопасности, лучше не выводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Руставского пенитенциарного учреждения № 12.

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“Судебный процесс может быть проведен и в другом месте, но мы строго рекомендуем не выводить заключенного из пенитенциарного учреждения № 12. Именно, исходя из интересов его безопасности, мы обязаны защищать его и обеспечивать правопорядок. Если будет какая-то провокация, кто будет отвечать за это? Нельзя, чтобы все силы были направлены на пресечение провокации. Соответственно, мы рекомендуем провести процесс в двенадцатом пенитенциарном учреждении”, — отметил Рати Брегадзе.

Добавим

Служба безопасности Грузии заявила, что участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили планируют блокировку зданий государственных учреждений. Госпереворотом якобы руководит бывший грузинский лидер из тюрьмы.



Контекст

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.



20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Бывший грузинский лидер голодает более 35 дней дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. 4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.